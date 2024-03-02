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В Германии признали уязвимость системы безопасности

В бундестаге признали проблемы с системой безопасности ФРГ после утечки данных

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Shutterstock/hanohiki

Глава германского комитета бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что в Германии необходимо укрепить систему безопасности после публикации обсуждения немецкими высокопоставленными офицерами ударов по Крымскому мосту. Об этом она сообщила в эфире NTV.

«Нам немедленно необходимо усилить нашу безопасность и контрразведку, поскольку мы явно уязвимы в этой области», — отметила Штрак-Циммерман.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ситуация вокруг записи разговора офицеров бундесвера, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост с использованием ракет Taurus, будет быстро расследована.

Случившееся Шольц назвал «очень серьезной проблемой». «По этой причине сейчас это выясняется очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро. Это тоже необходимо», — сказал канцлер.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта немецкое агентство DPA писало, что разговор высокопоставленных военных бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, расшифровка которого ранее попала в прессу, является подлинным.

Ранее в минобороны ФРГ не прокомментировали заявления о разговоре немецких военных.

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