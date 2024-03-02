В минобороны ФРГ не прокомментировали заявления о разговоре немецких военных

Министерство обороны ФРГ не стало комментировать информацию о разговоре высокопоставленных немецких военных о планах атаки на Крымский мост с использованием ракет Taurus. Об этом сообщает ТАСС.

«Пожалуйста, поймите, что мы в принципе не комментируем сообщения СМИ и их содержание», — сказала представитель минобороны Германии корреспонденту агентства.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку переговоров офицеров бундесвера, которые якобы обсуждали возможность поставки украинским войскам ракет Taurus, планы атак Крымского моста и складов боеприпасов.

Немецкие издания Bild и Spiegel допускали, что запись была сделана в Сингапуре. Там на момент разговора 19 февраля находился один из офицеров, о чем он сам сказал в начале беседы, обсуждая с коллегами качество сингапурских отелей.

26 февраля канцлер Германии Олаф Шольц выступил против поставок Украине крылатых ракет Taurus. Позже он объяснил свое решение риском ударов по Москве и необходимостью отправить на Украину немецких солдат для обслуживания ракет. При этом СМИ пишут о попытках Британии «подтолкнуть» ФРГ к отправке ракет Киеву. Сегодня стало известно, что в ВВС бундесвера допустили передачу ВСУ ста ракет Taurus.

Ранее Финляндия разрешила Украине наносить удары по России ее оружием.