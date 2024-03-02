Лавров оценил желание Запада включить Палестину в ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и другие страны Запада «носятся с идеей» объявления Палестины 194-й страной ООН. Его слова приводит ТАСС.

«По нашим данным, американцы и некоторые другие западные страны носятся с такой идеей — взять просто и объявить, что Палестина стала 194-м членом Организации Объединенных Наций», — сказал Лавров.

По его словам, у Палестины, таким образом, будет постоянный представитель со всеми теми же правами, что и у остальных членов ООН.

«И тем самым отвлечь внимание на пропагандистский эффект. А на земле постараться оставить все как есть», — добавил он.

До этого Лавров заявил, что США ведут дело к тому, что палестинцы государства своего не получат, вместо этого Соединенные Штаты создадут «красивую картинку» без изменения статус-кво. Он отметил, что Вашингтон взял на себя функции «подпольной переговорной работы».

Также Лавров заявил, что Россия тревожится из-за намерений Израиля «зачистить Рафах».

Ранее Путин поддержал народ Палестины в разговоре с Аббасом.