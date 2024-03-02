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Лавров оценил силы «лагеря войны» в Европе

Лавров: «лагерь войны» в Европе по-прежнему силен, они не меняют своего курса

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что опубликованная запись разговора военных ФРГ о Крымском мосту указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему силен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Ситуация однозначно указывает на то, что лагерь войны в Европе по-прежнему очень и очень силен», — заявил Лавров.

Лавров также отметил, что заявления президента Франции Эммануэля Макрона, главы Пентагона Ллойда Остина, разговор немецких военных об ударах по Крымскому мосту «говорят о том, что партия войны не хочет никак изменять свой курс на нанесение стратегического поражения России на поле боя».

Также Лавров заявил, что Россия развернет дополнительные вооружения в ответ на расширение НАТО.

До этого немецкое агентство DPA сообщило, что разговор высокопоставленных военных бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, расшифровка которого ранее попала в прессу, является подлинным.

Ранее Лавров дал оценку планам ФРГ по атаке на Крымский мост.

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