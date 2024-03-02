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В Германии сочли подлинной запись разговора немецких военных об атаке на Крымский мост

DPA сообщила о подлинности записи разговора об атаке на Крымский мост

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Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool/Global Look Press

Разговор высокопоставленных военных бундесвера о возможной атаке на Крымский мост, расшифровка которого ранее попала в прессу, является подлинным. Об этом со ссылкой на немецкое агентство DPA сообщает РИА Новости.

По утверждению DPA, переговоры велись через коммуникационную платформу для совещаний.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку разговора немецких офицеров, которые якобы обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов.

2 марта разговор немецких офицеров об атаке на Крымский мост прокомментировали в МИД РФ.

В тот же день стало известно, что в Минобороны ФРГ опасаются, что многие переговоры могли быть перехвачены.

До этого сообщалось, что в Германии заблокировали аккаунты в соцсети X (бывшая Twitter), которые распространяли аудиозаписи с обсуждением немецкими военными ударов по Крымскому мосту.

Ранее Лавров дал оценку планам ФРГ по атаке на Крымский мост.

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