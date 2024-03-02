Экс-разведчик армии США Скотт Риттер предположил, что в скором времени у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не будет возможности противодействовать Вооруженным силам России. Своим мнением Риттер поделился в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«В скором времени наступит решающий момент, когда боевая сплоченность (украинской армии. – Прим. ред.) полностью исчезнет», — подчеркнул Риттер, отметив, что у России есть все шансы развивать недавно начатое наступление на украинские позиции, не сбавляя скорости продвижения.

Кроме того, бывший американский разведчик обратил внимание слушателей на трудное положение НАТО в связи с продолжающимся отступлением ВСУ.

До этого Риттер заявил, что Украина может потерять еще несколько городов, включая Одессу и Харьков в случае, если вооруженный конфликт не прекратится немедленно.

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