Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США рассказали об исчезновении сплоченности ВСУ

Экс-разведчик США Риттер: ВСУ вскоре полностью перестанут сопротивляться России

close
100%
Андрей Бортко/РИА Новости

Экс-разведчик армии США Скотт Риттер предположил, что в скором времени у Вооруженных сил Украины (ВСУ) больше не будет возможности противодействовать Вооруженным силам России. Своим мнением Риттер поделился в интервью YouTube-каналу Gegenpol.

«В скором времени наступит решающий момент, когда боевая сплоченность (украинской армии. – Прим. ред.) полностью исчезнет», — подчеркнул Риттер, отметив, что у России есть все шансы развивать недавно начатое наступление на украинские позиции, не сбавляя скорости продвижения.

Кроме того, бывший американский разведчик обратил внимание слушателей на трудное положение НАТО в связи с продолжающимся отступлением ВСУ.

До этого Риттер заявил, что Украина может потерять еще несколько городов, включая Одессу и Харьков в случае, если вооруженный конфликт не прекратится немедленно.

Ранее на Украине пообещали гражданство иностранным наемникам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами