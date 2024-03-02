Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Токаев назвал содержательным послание Путина

Токаев назвал содержательным послание Путина Федеральному собранию

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели 2 марта телефонный разговор, во время которого Токаев отметил послание Путина. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

«Касым-Жомарт Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания президента России Федеральному Собранию», — сказано в сообщении.

Также Путин и Токаев обсудили совместные проекты.

До этого президента Казахстана заявлял, что сомнений в результате выборов президента России, которые состоятся в марте, нет.

Путин выступал с ежегодным посланием Федеральному собранию Российской Федерации 29 февраля. Длительность послания стала рекордной и превысила два часа. Позднее стало известно, что россияне чаще всего обсуждают национальный проект «Семья» в социальных сетях после послания президента России.

Ранее посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами