Кадыров рассказал, какой будет явка на выборах президента России в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что ожидает высокую явку на выборах президента России в Чечне и выразил уверенность, что она будет «невероятной». Его слова приводит РИА Новости.

«Я уверен, что в этом году невероятная явка будет», — сказал он.

По его словам, «в республике живет одна единая семья».

«Поэтому, когда мы говорим друг другу, все слышат и выходят на выборы, на любые мероприятия... Народ и власть всегда вместе», — отметил Кадыров.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 15, 16 и 17 марта. Участки будут открыты с 8:00 до 20:00 все эти дни. Онлайн-голосование будет доступно с 8:00 15 марта до 20:00 17 марта. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

2 марта стало известно, что в Москве началось тестовое голосование перед выборами президента Российской Федерации.

Ранее Кадыров объяснил свою подпись за выдвижение Путина.