Путин и Токаев обсудили совместные проекты

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили реализацию совместных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля, передает ТАСС.

«В продолжение обмена мнениями, проведенного в ходе встречи 21 февраля с. г. в Казани, обсуждены некоторые актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию совместных проектов в торгово-экономической, транспортно-логистической и энергетической областях», — сказано в сообщении.

Токаев особо отметил содержательный, программный характер послания президента России Федеральному собранию. Лидеры двух стран также отметили взаимный настрой на всестороннее укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства.

До этого Токаев заявил, что сомнений в результате выборов президента России, которые состоятся в марте, нет.

21 февраля Токаев прибыл в Казань с рабочим визитом для проведения ряда встреч и участия в открытии международного турнира «Игры будущего».

Ранее посол рассказал о росте товарооборота между Россией и Казахстаном.