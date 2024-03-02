После урегулирования украинского конфликта мировая общественность узнает, что Украина была крупнейшей операцией Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в истории. Об этом заявил экс-сотрудник госдепартамента США Майк Бенц на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Запомните мои слова: когда уляжется пыль, мы узнаем, что Украина была крупнейшей операцией ЦРУ в истории», — подчеркнул Бенц.

До этого, издание New York Times писало о создании на территории Украины 12 секретных военных баз ЦРУ. Утверждалось, что ведомство снабжает Киев данными для ракетных ударов. Позже военный обозреватель Влад Шлепченко заявлял, что в статье NYT о деятельности ЦРУ на Украине есть неочевидный посыл.

При этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предположил, что на Украине находятся намного больше 12 баз ЦРУ.

Ранее Маск отреагировал на информацию о военных базах ЦРУ на Украине.