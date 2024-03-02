Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Первая леди США назвала Трампа угрозой для женщин

Жена Байдена Джилл назвала Дональда Трампа угрозой для женщин

close
100%
POOL/Reuters

Супруга действующего президента США Джо Байдена Джилл Байден раскритиковала отношение бывшего главы государства Дональда Трампа к женщинам. Ее слова приводит The Hill.

По мнению первой леди США, Трамп потратил всю жизнь, унижая женщин и обесценивая их существование, он опасен как для них, так и для семей в целом.

«Он издевается над женскими телами, не уважает наши достижения и хвастается рукоприкладством», — сказала Байден, таким образом комментируя обвинения в домогательствах со стороны нескольких женщин в адрес Трампа.

Трамп неоднократно негативно высказывался о Байдене. На этой неделе он назвал своего соперника по выборам самым нечестным и некомпетентным президентом в истории США.

До этого Трамп прошел тест на когнитивные способности, после чего призвал сделать то же самое Байдену. При этом политик назвал действующего главу государства продажным.

Ранее Трамп сравнил себя с Аль Капоне.

Все новости на тему:
Политическая карьера Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами