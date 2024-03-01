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Австрийский офицер рассказал о последствиях прорыва Россией фронта на Украине

Австрийский офицер Райснер: прорыв фронта Россией обернется катастрофой для ВСУ

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Alex Babenko/AP

Армия России имеет возможность прорвать фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ), это может привести к катастрофе для украинских войск. Об этом заявил офицер австрийских ВС Маркус Райснер в эфире немецкого телеканала ZDF.

«Прорыв русских может повлечь за собой эффект домино… Положение украинских войск критическое», — подчеркнул Райснер.

До этого украинский политолог Вадим Карасев сообщал, что Запад не может позволить Украине потерять Одессу, так как это означало бы полную победу России. Карасев предупредил, что в случае серьезного провала ВСУ на фронте западные страны могут предпринять шаги для создания еще одной горячей точки, например, в Приднестровье, чтобы отвлечь российские силы.

Президент Владимир Путин говорил, что Одесса — русский город, и все Причерноморье перешло к России в результате русско-турецких войн.

Ранее в МИД РФ отреагировали на заявление Пентагона о прямом столкновении России и НАТО.

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