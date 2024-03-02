Применение российскими Вооруженными силами планирующих бомб на Украине привело к огромным потерям в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом пишет журнал Military Watch.

«Все больше источников указывают на то, что в ходе кампании по захвату города (Авдеевки. – Прим. ред.) ключевую роль сыграли российские ВКС, которые интенсивно обстреливали украинские сухопутные войска как в пределах Авдеевки, так и в прилегающих районах. Необычным аспектом кампании было сообщение об использовании истребителей завоевания превосходства в воздухе Су-35 для бомбардировок с использованием высокоточных планирующих бомб… растущее превосходство России в артиллерии и возможностях тактических баллистических ракет и способствовали огромным потерям (ВСУ. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении издания.

Как отмечает журнал, украинские военнослужащие, общаясь с западной прессой, «особенно сожалеют» об эффективности атак с использованием планирующих бомб со стороны ВС РФ.

До этого основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс предложил Украине сдаться. Он заявил, что Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку — а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины.

Ранее сообщалось, что за неделю боев потери ВСУ превысили семь тысяч человек.