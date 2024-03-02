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В Турции сообщили о подготовке к визиту Путина

РИА Новости: Турция и РФ ведут подготовку к визиту Путина в республику

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА «Новости»

Подготовка к визиту российского президента Владимира Путина в Турцию ведется, однако стороны пока не договорились о сроках поездки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в администрации главы зарубежной республики.

«Ведется подготовка. По срокам ничего нового», — сказал он.

26 февраля пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российский лидер не планирует посещать Турцию в ближайшее время. По его словам, до мартовских выборов такая поездка точно не состоится.

В тот же день Владимир Путин позвонил турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, чтобы поздравить его с 70-летием. После беседы зарубежный лидер рассказал, что президент РФ пообещал ему сильно не затягивать с визитом.

2 марта газета Aydınlık сообщила, что в скором времени в Москве могут состояться переговоры Реджепа Тайипа Эрдогана и сирийского президента Башара Асада. Журналисты не исключили, что окончательная дата и детали переговоров будут согласованы в ходе официального визита Владимира Путина в Турцию.

Ранее Эрдоган рассказал, почему Анкара не смогла примирить Москву и Киев.

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