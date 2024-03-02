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В бундесвере раскрыли причины отхода ВСУ с позиций

Эксперт Масала: отход ВСУ связан с нехваткой боеприпасов

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Alina Smutko/Reuters

Эксперт мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что отход Вооруженных сил Украины (ВСУ) связан с нехваткой боеприпасов. Об этом он сообщил Welt.

«В действительности из-за нехватки боеприпасов и, конечно, истощения войск… Украина больше не имеет возможности защищать города», — подчеркнул эксперт, отметив факт преимущества российских войск на Украине.

До этого профессор университета в Чикаго Джо Миршаймер признал, что политические элиты на Западе паникуют из-за сложившегося положения Украины. По словам Миршаймера, в США, ЕС, а также на самой Украине осознают скорое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этой связи многие союзники, помогающие Киеву, «начали паниковать».

Кроме того, украинский политолог Вадим Карасев заявлял, что Запад не может позволить Украине потерять Одессу, так как это означало бы полную победу России.

Ранее министру обороны США рекомендовали прекратить «пудрить мозги» американцам.

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