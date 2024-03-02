Министру обороны США рекомендовали прекратить «пудрить мозги» американцам

Член Совета Федерации РФ от Херсонской области Игорь Кастюкевич обратился к министру обороны США Ллойду Остину, призвав его прекратить «пудрить мозги» американским гражданам. Его слова передает РИА Новости.

Сенатор отметил, что речь идет о заявлениях главы Пентагона по поводу некой «российской угрозы». По словам парламентария, Вашингтон очень любит нагнетать обстановку.

«Это же Америка — Голливуд, за ширмой которого не сложно увидеть неуверенное в себе государство с ужасающим количеством внутренних проблем, которые нужно решать. Но решать их, по сути, некому», — подчеркнул законодатель.

Он добавил, что США заинтересованы в подписании все большего количества военных договоров и выделении средств «кому угодно для войны с кем угодно». При этом единственное важное для Вашингтона условие — получение выгоды от подобных боевых действий, уточнил Кастюкевич.

Как сказал сенатор, американскому руководству пора отказаться от запугивания жителей страны мнимой «российской угрозой». Парламентарий пояснил, что у РФ нет потребности в нападении на другие государства. Однако при необходимости она будет активно защищать суверенитет страны, резюмировал законодатель.

29 февраля министр обороны США заявил, что в случае поражения Украины странам — членам НАТО придется вступить в вооруженный конфликт с РФ. Остин подчеркнул, что «действительно так считает».

Ранее американские власти заподозрили в желании столкнуть НАТО и РФ.