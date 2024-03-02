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Стали известны подробности о возможной встрече Эрдогана и Асада

Aydınlık: Эрдоган и Асад могут встретиться в Москве при содействии Путина

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Bassem Tellawi/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и сирийский лидер Башар Асад в ближайшее время могут провести переговоры в столице РФ. Об этом сообщила газета Aydınlık, сославшись на данные журналиста Четинера Чена.

В материале отмечается, что встреча может состояться при содействии российского президента Владимира Путина. По информации издания, окончательная дата мероприятия будет согласована в ходе его визита в Турцию.

«Скоро Путин приедет в Турцию, по итогам [визита] будет назначена дата и организована встреча Эрдогана и Асада в Москве. Лично я с удовольствием и любопытством слежу за развитием событий», — процитировала газета Чена.

Однако турецкое руководство пока не делало никаких официальных заявлений по этому поводу.

26 февраля президент РФ позвонил турецкому коллеге, чтобы поздравить его с 70-летием. Во время беседы Путин отметил высокий авторитет Эрдогана в стране и мире, а также обратил внимание на его роль в развитии дружественных отношений между Москвой и Анкарой.

Позже глава республики поделился подробностями разговора с российским лидером. Эрдоган рассказал, что Путин пообещал ему сильно не затягивать с поездкой в Турцию.

Ранее в министерстве обороны РФ оценили сотрудничество с Турцией по ситуации в Сирии.

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