Профессор университета в Чикаго Джо Миршаймер признал, что политические элиты на Западе паникуют из-за сложившегося положения Украины. С таким утверждением он выступил в интервью каналу на You Tube Judging Freedom.

«Украина находится в действительно тяжелом положении… Русские без всяких сомнений главенствуют на поле боя, баланс сил переходит в их сторону», — отметил профессор.

По словам Миршаймера, в США, ЕС, а также на самой Украине осознают скорое поражение Вооруженных сил Украины (ВСУ). В этой связи многие союзники, помогающие Киеву, «начали паниковать».

До этого основатель частной военной кампании Blackwater Эрик Принс заявил, что Украина должна оставить Крым и Донбасс России и не пытаться их завоевать, так как не способна это сделать в одиночку — а Соединенные Штаты не будут устраивать конвенциональную войну против России ради интересов Украины.

Он добавил, что Запад вряд ли решится на войну против России без ядерного оружия, поэтому худой мир в данном вопросе будет лучше, чем любая война. Также Принс считает, что американские налогоплательщики не должны содержать коррумпированное украинское правительство и государство.

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