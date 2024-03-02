В США испугались ухода Макконнелла с поста лидера Республиканской партии в сенате

Вследствие ухода Митча Макконнелла с поста лидера Республиканской партии в сенате США может начаться борьба за лидерство между группами республиканских законодателей. Об этом рассказали РИА Новости американские эксперты.

28 февраля, выступая на заседании верхней палаты конгресса, 82-летний политик заявил, что наступил последний срок его пребывания на посту лидера республиканского меньшинства в сенате.

По мнению одного из собеседников агентства, важную роль в предстоящем противостоянии за пост лидера республиканцев в сенате может сыграть фигура кандидата в президенты США Дональда Трампа, у которого были сложные отношения с Макконнеллом.

Политический аналитик Кит Престон считает, что противостояния между республиканцами отражают более широкие разногласия внутри партии. Он добавил, что результат изменений в партии может повлиять на законотворческий процесс республиканцев, поскольку поддерживающий Трампа лидер будет продвигать идеи, близкие партийному началу, в то время как умеренный сенатор постарается нивелировать разногласия внутри партии и искать более центристский подход.

Ранее Макконнелл заявил, что союз России, Ирана и Китая является «осью зла» и представляет непосредственную угрозу Соединенным Штатам.