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Фукуяма заявил, что в США наблюдается кульминация упадка

Политолог Фукуяма: США нуждаются в избирательной реформе из-за упадка

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Ovsyannikova Yulia/Global Look Press

Процессы упадка в США продолжались «на протяжении целого поколения», однако именно сейчас происходит кульминация данного процесса. Об этом в статье для газеты Financial Times написал политолог и экономист Фрэнсис Фукуяма.

Он отметил, что основой американской политической системы является сложный набор институтов сдержек и противовесов. Изначально они позволяли меньшинствам без проблем препятствовать воле большинства, однако в условиях крайней политической поляризации такие структуры стали неэффективны. По словам специалиста, в США наступил «правительственный паралич».

В частности, Фукуяма обратил внимание на ситуацию с одобрением финансирования Украины. Политолог назвал ее «тупиковой» из-за отказа конгрессменов-республиканцев принимать соответствующие решения, несмотря на желание большинства в парламенте помочь Киеву.

«Они (законодатели. — «Газета.Ru») не могут добиться принятия законопроекта, потому что твердолобая консервативная фракция в республиканской палате решительно выступает против не только финансирования Украины, но и любого двухпартийного соглашения с участием демократов», — говорится в материале.

На этом фоне эксперт призвал провести в США избирательную реформу, чтобы забрать у политических меньшинств возможность «ставить в тупик» большинство. Фукуяма уточнил, что ради этого американское руководство должно создать пропорциональную систему распределения голосов выборщиков. Кроме того, властям стоит ввести жесткие ограничения на финансирование избирательных кампаний и принять ряд других мер.

Ранее президент США Джо Байден заявил о риске возвращения страны «в прошлое».

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