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Лавров рассмеялся после вопроса о заявлении Макрона по Украине

Лавров рассмеялся после вопроса об отправке войск НАТО на Украину

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассмеялся после того, как журналистка попросила его прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса на Украину. Видео, на котором журналистка задала соответствующий вопрос министру, было записано после дипломатического форума в Анталье. Ролик опубликован в аккаунте «TRT World Now» в социальной сети X (бывший Twitter).

На кадрах видно, как большая группа журналистов окружила Лаврова, пытаясь задать ему вопросы. Один из корреспондентов спросила, что думает глава МИД РФ о словах Макрона. В ответ министр рассмеялся.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что альянс не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.

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