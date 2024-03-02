Лавров рассмеялся после вопроса о заявлении Макрона по Украине

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров рассмеялся после того, как журналистка попросила его прокомментировать заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск Североатлантического альянса на Украину. Видео, на котором журналистка задала соответствующий вопрос министру, было записано после дипломатического форума в Анталье. Ролик опубликован в аккаунте «TRT World Now» в социальной сети X (бывший Twitter).

На кадрах видно, как большая группа журналистов окружила Лаврова, пытаясь задать ему вопросы. Один из корреспондентов спросила, что думает глава МИД РФ о словах Макрона. В ответ министр рассмеялся.

26 февраля Макрон допустил возможность отправки войск стран Евросоюза на Украину. Он сообщил, что возможность отправки сухопутных войск стран ЕС на Украину обсуждали на конференции в Париже.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после этого заявил, что альянс не планирует отправлять своих солдат в зону боевых действий на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предупредил, что отправка военнослужащих НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к столкновению альянса с Россией.

Ранее политолог объяснил желание Макрона ввести войска на Украину.