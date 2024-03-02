Мадуро назвал сроки проведения президентских выборов в Венесуэле

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, то во второй половине 2024 года в стране пройдут выборы главы государства. С таким заявлением он выступил на саммите Сообщества стран Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК) в Сент-Винсента и Гренадин Кингстауне, передает ТАСС.

По словам Мадуро, к соглашению о гарантиях проведения избирательной кампании в этот период пришли представители 43 политических партий, социальных движений, общественных и религиозных организаций страны.

До этого Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС.

По его словам, «новый мир с БРИКС» приходит на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства». Этот «новый мир уже существует и необратим», отметил глава государства.

На саммите БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Мадуро выразил готовность поздравить Путина с победой на выборах.