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Мадуро сообщил, что Венесуэла скоро присоединится к БРИКС

Мадуро заявил, что Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС

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Manaure Quintero/Reuters

Венесуэла в ближайшее время станет членом БРИКС. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро в программе телеканала Venezolana de Televisión «С Мадуро плюс».

По его словам, «новый мир с БРИКС» приходит на смену «старому колониальному миру с войнами, интервенциями, геноцидом и комплексом превосходства». Этот «новый мир уже существует и необратим», отметил глава государства.

«Тенденция возникновения нового мира и консолидации БРИКС необратима, и Венесуэла скоро войдет в БРИКС», — сказал он.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что очередь желающих ассоциироваться с БРИКС достаточно большая, «что вызывает удовлетворение».

Он также выразил сожаление по поводу отказа Аргентины вступать в это объединение.

На саммите БРИКС, который проходил в Йоханнесбурге 22-24 августа 2023 года, было принято решение о том, что с 1 января 2024 года к организации присоединятся Аргентина, Иран, Эфиопия, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты.

Ранее Запад признал экономическую мощь БРИКС угрозой.

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