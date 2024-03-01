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Новак оценил идею бесплатного доведения газа до участков в СНТ

Новак: бесплатное доведение газа в СНТ даст импульс росту газификации

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Мурад Оруджев/РИА Новости

Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак заявил, что бесплатное доведение газопроводов до границ участков в садоводческих товариществах даст импульс увеличению газификации в стране. Об этом сообщает «Прайм».

Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин расширил программу социальной газификации и поручил обеспечить догазификацию СНТ, которые находятся в границах населенных пунктов.

Новак добавил, что в текущий момент работа по догазификации ведется газораспределительными организациями без участия средств владельцев индивидуальных жилых домов.

До этого Путин в послании Федеральному собранию поручил расширить программу социальной газификации, включив в нее товарищества.

Глава государства сообщил, что Камчатку и ряд других российских регионов газифицируют с помощью сжиженного природного газа.

20 февраля вице-премьер России Александр Новак во время пресс-конференции на международной выставке «Россия» заявлял, что программа социальной газификации для жителей Донбасса и Новороссии будет обеспечена с 1 июля.

Ранее Минэкономразвития спрогнозировало снижение спроса на нефть и газ из РФ к 2050 году.

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