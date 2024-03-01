В ООН не стали комментировать разговор офицеров ФРГ про Крымский мост

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от комментариев по теме аудиозаписи разговора высокопоставленных военнослужащих бундесвера об атаке на Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единственные «утекшие» переговоры, которые я буду комментировать — те, в которых участвовал генсек ООН. Я не могу прокомментировать утечку», — заявил Дюжаррик.

До этого Лавров в ходе дипломатического форума в Анталье заявил, что публикация разговора между высокопоставленными членами бундесвера об атаке на Крымский мост поразительна, однако РФ доподлинно известны планы НАТО на Украине. При этом он отметил, что с одной стороны данная публикация поражает, а с другой — нет.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст переговоров высокопоставленных членов бундесвера ФРГ, в ходе которых обсуждалась атака на Крымский мост. При этом она отметила, что принимавшие участие в обсуждении атаки на Крымский мост пришли к выводу, что для уничтожения сооружения понадобится от 10 до 20 ракет, поскольку объект напоминает взлетную полосу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.