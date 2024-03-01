Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ООН не стали комментировать разговор офицеров ФРГ про Крымский мост

В ООН воздержались от комментариев о разговоре офицеров ФРГ про Крымский мост

close
100%
Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик воздержался от комментариев по теме аудиозаписи разговора высокопоставленных военнослужащих бундесвера об атаке на Крымский мост. Об этом сообщает РИА Новости.

«Единственные «утекшие» переговоры, которые я буду комментировать — те, в которых участвовал генсек ООН. Я не могу прокомментировать утечку», — заявил Дюжаррик.

До этого Лавров в ходе дипломатического форума в Анталье заявил, что публикация разговора между высокопоставленными членами бундесвера об атаке на Крымский мост поразительна, однако РФ доподлинно известны планы НАТО на Украине. При этом он отметил, что с одной стороны данная публикация поражает, а с другой — нет.

1 марта главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала текст переговоров высокопоставленных членов бундесвера ФРГ, в ходе которых обсуждалась атака на Крымский мост. При этом она отметила, что принимавшие участие в обсуждении атаки на Крымский мост пришли к выводу, что для уничтожения сооружения понадобится от 10 до 20 ракет, поскольку объект напоминает взлетную полосу.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что атаки на Крымский мост делают США и их союзников спонсорами терроризма.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами