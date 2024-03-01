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Южная Корея хочет изменить концепцию объединения с КНДР

Южная Корея собирается изменить концепцию объединения с КНДР

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Wikimedia Commons

Южная Корея намерена изменить свой подход к объединению с Северной Кореей впервые за 30 лет. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«План объединения на основе национального сообщества был официальным для нашего правительства, но он не учитывает философию либеральной демократии, на которую мы ориентируемся», — следует из сообщения.

Отмечается, что в Сеуле хотят изменить текст концепции положения о возможности объединения Корейского полуострова на основе «либеральной демократии» и готовит новый документ к 15 августа, 30-й годовщине документа.

До этого сообщалось, что в столице Северной Кореи Пхеньяне ликвидирован «Монумент трех хартий объединения Родины». По его словам, лидер КНДР Ким Чен Ын подчеркнул, что воссоединение Северной и Южной Кореи стало невозможным из-за того, что Сеул проводит политику, которая ориентирована на утрату чувства единой нации.

Также Мацегора сообщал, что в Москве не исключили, что КНДР может провести испытания ядерного оружия, если США и их союзники продолжат провоцировать государство. По его словам, если испытания состоятся, то ответственность будет лежать на США и союзниках.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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