Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Рютте поучаствовал в заседании военного кабинета Украины

Рютте на Украине принял участие в заседании украинского командования

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Премьер-министр Марк Рютте принял участие в заседании командования Вооруженных сил Украины, где обсуждалась ситуация на фронте во время его визита в Харьков. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации украинского президента Владимира Зеленского.

«Глава украинского государства и премьер-министр Нидерландов приняли участие в заседании военного кабинета», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Рютте пообщался с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим ВВС Украины Николаем Олещуком. «Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя», — отмечается в сообщении.

До этого Рютте подписал с Зеленским десятилетнее соглашение по безопасности, которое включает в себя военную поддержку страны. Соглашение было подписано в Харькове. В публикации также говорится, что Вооруженным силам Украины необходимо улучшать сотрудничество с НАТО.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами