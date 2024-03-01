Рютте поучаствовал в заседании военного кабинета Украины

Премьер-министр Марк Рютте принял участие в заседании командования Вооруженных сил Украины, где обсуждалась ситуация на фронте во время его визита в Харьков. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации украинского президента Владимира Зеленского.

«Глава украинского государства и премьер-министр Нидерландов приняли участие в заседании военного кабинета», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что Рютте пообщался с главой минобороны Украины Рустемом Умеровым, главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и командующим ВВС Украины Николаем Олещуком. «Представители украинской армии рассказали о текущей ситуации на поле боя», — отмечается в сообщении.

До этого Рютте подписал с Зеленским десятилетнее соглашение по безопасности, которое включает в себя военную поддержку страны. Соглашение было подписано в Харькове. В публикации также говорится, что Вооруженным силам Украины необходимо улучшать сотрудничество с НАТО.

Ранее в НАТО назвали условие передачи Украине F-16.