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Турция собирается нормализировать отношения с Арменией

Эрдоган заявил, что Турция намерена нормализировать отношения с Арменией

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Michael Varaklas/AP

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна продолжит вместе с Азербайджаном продолжит процесс нормализации отношений с Арменией. Об этом сообщило издание TRT Haber.

«После освобождения земель Карабаха после тридцатилетней оккупации, мы продолжим процесс нормализации (отношений – ред.) с Арменией при координации с Азербайджаном», — сообщил Эрдоган.

До этого помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что Азербайджан сфокусируется на мирном развитии государства, война с Арменией закончилась.

Он также добавил, что у стран есть мир, а последние пять месяцев прошли без громких происшествий, кроме инцидента на границе двух государств.

При этом вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян заявил, что Азербайджан не прилагает достаточных усилий для достижения мирного соглашения с Арменией, который основан на ранее утвержденных принципах.

Ранее в Госдуме отреагировали на заморозку Арменией членства в ОДКБ.

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