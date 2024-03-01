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В МИД РФ отреагировали на заявление Пентагона о прямом столкновении России и НАТО

Захарова: заявления Пентагона о прямом столкновении РФ и НАТО безумны

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Заявления министра обороны США Ллойда Остина о прямом военном столкновении России и НАТО в случае поражения Украины безумны. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского? И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала она.

До этого в интервью телеканалу RTVI Захарова заявила, что Великобритания и США исполняли роль наводчиков, снабжая Украину координатами целей, а британские спецслужбы руководили атаками по Черноморскому флоту России.

Представитель МИД также заявила, что ведомство не раз располагало подтверждениями следов участия спецслужб Британии в активности против России, боевых действиях на Украине и в реализации террористических актов.

Незадолго до этого она утверждала, что отношения России с Германией и Францией находятся на беспрецедентно низком уровне.

Ранее Захарова предостерегла Грецию от поставок на Украину военной техники.

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