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В Азербайджане заявили о завершении войны с Арменией

Помощник Алиева заявил, что война Азербайджана и Армении закончилась

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Аппарат Президента Республики Армения

Азербайджан сфокусируется на мирном развитии государства, война с Арменией закончилась. Об этом заявил помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, передает ТАСС.

«Ходят какие-то ненужные сплетни о том, что Азербайджан претендует на территорию Армении. Такого нет. Для нас война закончилась, оккупация закончилась. Мы фокусируемся на мире и развитии своего государства», — сказал Гаджиев.

Он также добавил, что у стран есть мир, а последние пять месяцев прошли без громких происшествий, кроме инцидента на границе двух государств.

До этого вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян заявил, что Азербайджан не прилагает достаточных усилий для достижения мирного соглашения с Арменией, который основан на ранее утвержденных принципах.

Также премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что Армения не ждала от Организации Договора коллективной безопасности (ОДКБ) военного вмешательства в армяно-азербайджанский конфликт, республика нуждалась лишь в политической позиции организации.

Ранее в Госдуме отреагировали на заморозку Арменией членства в ОДКБ.

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