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В Госдуме осудили премьера Эстонии за слова о Путине

Депутат Журова ответила на отказ премьера Эстонии признавать Путина президентом

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Алексей Майшев/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Светлана Журова в беседе с «Лентой.ру» осудила заявление премьер-министра Эстонии Каи Каллас, которая отказалась называть Владимира Путина президентом России.

Журова ответила, что президент был избран народом.

«В отличие от других президентов, Владимир Владимирович всегда говорит, что считает президентом именно того, кто выбран народом. Даже если кто-то может не нравиться, его выбрала страна», — сказала она.

Парламентарий добавила, что, согласно международному праву, президент есть всегда. Журова предположила, что для Каллас Путин выше, чем президент, поэтому для него нет названия.

1 марта Кая Каллас заявила, что не собирается называть Владимира Путина президентом России. По ее словам, она не может назвать избирательный процесс в России выборами.

Ранее премьер Эстонии рассказала о том, какой сигнал посылает Путин.

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