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Матвиенко: Россия может оказать содействие Гагаузии

Матвиенко заявила, что Россия готова оказывать содействие Гагаузии

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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с главой Гагаузии, входящей в состав Молдавии, Евгенией Гуцул заявила, что Россия готова помогать автономии. Ее слова приводят РИА Новости.

Матвиенко отметила, что автономное территориальное образование намерено повышать уровень жизни своих граждан.

«И если руководители Гагаузии настроены на такое взаимодействие, еще раз хочу сказать, что мы как палата регионов будем оказывать всемерное содействие и укреплять и расширять наши связи. Никто ни нам, ни вам не может запретить», — сказала Матвиенко.

До этого сообщалось, что глава гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла с рабочим визитом в Москву, после чего она посетит Казань. Цель поездки пока не разглашается. Гуцул и Константинов уже успели встретиться с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Глава автономии пожаловалась сенатору на то, что Кишинев притесняет права гагаузцев.

Гагаузия является автономией на юге Молдавии и традиционно выступает за сближение с Россией, в то время как официальный Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию.

Ранее президент Молдавии Санду отреагировала на информацию о возможном присоединении Приднестровья к РФ.

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