Песков рассказал об отношении Путина к экс-премьеру СССР Рыжкову

Президент РФ Владимир Путин с большим уважением относился к бывшему председателю Совета министров СССР Николаю Рыжкову, которого не стало 28 февраля 2024 года. Об этом в ходе брифинга с журналистами заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Во время мероприятия корреспонденты поинтересовались у него, как глава государства относился к Рыжкову. При этом представитель российского лидера отметил, что Путин направил телеграмму родным экс-премьера СССР и выразил им соболезнования в связи с утратой.

«Он (президент. — «Газета.Ru») с огромным уважением относился к этому человеку. И всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории страны», — подчеркнул Песков.

28 февраля спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко сообщила, что не стало бывшего главы Совета министров СССР Николая Рыжкова. Государственному деятелю было 94 года.

Позже появилась информация о том, что прощание с Рыжковым может состояться 1 марта. Как написало агентство РИА Новости со ссылкой на источник в верхней палате российского парламента, мероприятие должно пройти в Храме Христа Спасителя в Москве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил соболезнования семье Николая Рыжкова.