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Песков ответил на вопрос, готова ли была Россия вывести войска из Запорожья и Херсона

В Кремле заявили, что не хотят публиковать текст мирного соглашения с Украиной 2022 года

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос корреспондента «Газеты.Ru», готова ли была Россия вывести войска с территории Херсонской и Запорожской областей по итогам мирных переговоров с Украиной весной 2022 года. Как заявил Песков, в то время были «другие условия на земле», но согласованный текст мирного соглашения Кремль публиковать не планирует.

«Единственное, что я могу сказать, что в марте 2022 года были одни условия на земле. Сегодня другие условия и другой юридический статус всех территорий, которые стали регионами Российской Федерации, это записано в Конституции нашей страны. Это единственное, что я могу сказать. В целом — да, действительно, был согласованный текст, но мы не хотели бы его публиковать. Текст и весь переговорный процесс был прекращен по решению украинской стороны по команде, полученной из Великобритании», — сказал Песков.

1 марта газета The Wall Street Journal опубликовала условия мирного соглашения Украины с РФ — почти согласованного, но так и не подписанного. Среди них обсуждался запрет для Украины присоединяться к военным блокам, в том числе к НАТО, запрет на ввоз иностранного оружия. Русский язык должен был бы использоваться наравне с украинским в официальной сфере. Также среди условий якобы было указано, что из всех присоединенных территорий под российским контролем сохранялся бы только Крым. Будущее ЛНР и ДНР должны были определить Путин и Зеленский в ходе личных переговоров. В материале The Wall Street Journal не было упоминания других регионов, впоследствии вошедших в состав России, например, Херсонской и Запорожской областей.

Ранее Песков назвал безответственным заявление Остина о войне НАТО и России.

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