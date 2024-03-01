Стали известны детали мирного договора между Россией и Украиной от 2022 года

Проект мирного договора между Россией и Украиной, обсуждавшийся вскоре после начала СВО, вновь попал в центр внимания западной прессы. Выдержки из документа опубликовала американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Контуры сделки, которую, вероятно, хочет заключить российский лидер, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими переговорщиками в апреле 2022 года (…). Западные официальные лица и аналитики говорят, что эти цели остаются в основном неизменными после двух лет боевых действий», — говорится в публикации.

По информации WSJ, договор налагал на Украину обязательства не вступать в военные союзы, включая НАТО, однако «разрешал Киеву двигаться в сторону членства в ЕС».

Украина должна была стать «перманентно нейтральным» государством, которому запрещалось укреплять свои вооруженные силы за счет Запада. В частности, Киев не должен был обладать западным ракетным оружием любого типа и размещать не территории страны иностранные вооруженные формирования.

Обговаривалась численность украинских вооруженных сил: не более 85 тысяч личного состава, количество танков сокращалось до 342, артиллерийских орудий — до 519 единиц. Дальность полета собственных украинских ракет ограничивалась 40 километрами.

По данным WSJ, этот пункт вызывал у Украины серьезные возражения: она настаивала на численности ВС в 250 тысяч человек, 800 танках и 1,9 тысячи орудий в своем распоряжении.

Выполнение соглашения должны были гарантировать Великобритания, Китай, Россия, США и Франция. Обсуждалось включение в этот перечень также Турции и Белоруссии.

18 февраля президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине.

26 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о намерении передать России мирный план.

Ранее Путин заявлял, что Украина «выбросила» все договоренности 2022 года после отхода ВС РФ от Киева.