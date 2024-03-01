В Турции заявили, что давление США негативно влияет на энергетическую безопасность страны

Давление, которое США оказывает на Турцию из-за ее торговли с Россией, негативно влияет на энергетическую безопасность Анкары и наносит урон доверию между странами региона. Такое мнение высказал председатель турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек, сообщает РИА Новости.

«Россия — не просто еще одна страна в торговле Турции с миром, это наш первый торговый партнер», — заявил Перинчек.

По словам политика, турецкие экспортеры, промышленники, аграрии, банки, отельеры и многие другие «буквально плачут от нынешней ситуации» с ограничениями их бизнеса.

Перинчек также напомнил, что Россия продает Турции энергоносители по льготной цене, а сама Турция — важный хаб для их экспорта в другие страны.

«Подчинение правительства давлению США подрывает доверие соседей Турции», — заявил политик.

27 февраля в Турции рассказали, что США угрожают бизнесменам за сотрудничество с Россией. Работники американского посольства посещают турецкие фирмы и финансовые учреждения, угрожая им санкциями.

28 февраля в Анкаре заявили, что доверие Путина имеет огромное значение для Турции.

Ранее стало известно, что Турция может потерять российских туристов из-за проблем с платежами.