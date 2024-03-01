Британия призывает Германию отправить дальнобойные ракеты Киеву

Великобритания стремится «подтолкнуть» Германию к отправке ракет Taurus Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания подталкивает Германию отправить ракеты Taurus в Украину… По словам людей, знакомых с этим вопросом, высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что правительство Великобритании «в частном порядке» призвало Германию предоставить ракеты Taurus большой дальности правительству в Киеве.

До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву, прикрываясь техническими нюансами.

Ранее премьер Эстонии заступилась за Германию из-за позиции по Украине.