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Британия призывает Германию отправить дальнобойные ракеты Киеву

Bloomberg: Британия в частном порядке призывает ФРГ отправить Taurus Украине

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Великобритания стремится «подтолкнуть» Германию к отправке ракет Taurus Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Великобритания подталкивает Германию отправить ракеты Taurus в Украину… По словам людей, знакомых с этим вопросом, высокопоставленные британские министры и официальные лица неоднократно давали понять Германии, что Украина остро нуждается в ракетах Taurus», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что правительство Великобритании «в частном порядке» призвало Германию предоставить ракеты Taurus большой дальности правительству в Киеве.

До этого сообщалось, что канцлер ФРГ Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву, прикрываясь техническими нюансами.

Ранее премьер Эстонии заступилась за Германию из-за позиции по Украине.

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