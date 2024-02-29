Премьер Эстонии заступилась за Германию из-за позиции по Украине

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала несправедливой критику Германии из-за позиции Берлина по финансовой и военной поддержке Украины. Ее слова приводит Politico.

«Если вы действительно посмотрите на цифры, которые они предоставили Украине, я думаю, что это несправедливо, что Германию так сильно критикуют, потому что они многое сделали», – сказала Каллас.

Она также отвергла критику в адрес экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о том, что Германия была слишком зависима от российских энергоресурсов.

«Она все еще великий лидер. Я не обязательно соглашаюсь со всей ее политикой, но это не значит, что она не является большим лидером», – подчеркнула Каллас.

До этого сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дисбалансом в помощи Киеву, которую предоставляет Запад.

До этого Шольц выступил против поставок Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus. Политик объяснил отказ передать это вооружение Киеву опасностью того, что ФРГ будет втянута в украинский конфликт. Он назвал это решение «окончательным». По словам Шольца, Германия «нигде не должна быть связана с целями», которые могут достигнуть эти ракеты.

Ранее Шольц попал в скандал из-за разглашения информации о британцах на Украине.