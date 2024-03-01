Слова министра обороны США Ллойда Остина о возможном военном столкновении с Россией — это утрата чувства самосохранения. Об этом заявил зампредседатель комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус, передает РИА Новости.

«Такие заявления мощно усиливают наши аргументы о необходимости жесткого отрезвления быстро деградирующих западных элит», --сказал Шонус.

Он отметил, что американские власти забывают о красных линиях и теряют чувство реальности, забывая о ядерной доктрине России. По мнению Шонуса, президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию дал четко понять, что Западу будут «отвечать по полной» на любые угрозы нацбезопасности.

Накануне российский сенатор раскритиковал слова главы Пентагона о войне с Россией. Вместе с тем, по мнению Алексея Пушкова, в западных странах начинают задумываться о возможных последствиях военного противостояния с Россией из-за Украины.

Ранее в Крыму заявили, что режим на Украине является преступным и направлен на разрушение.