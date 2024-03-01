Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Грузии президента обвинили в нападках на православие

Sputnik: президента Грузии Зурабишвили обвинили в нападках на православие

close
100%
Shakh Aivazov/AP

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в нападках на патриарха Илию II после заявления лидера страны о том, что причиной сложной ситуации с грузинской православной церковью стал патриарх. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

«Факт налицо, госпожа (президент Зурабишвили — прим. ред.) опустилась до нападок на патриарха», — подчеркнул Мдинарадзе.

Как сообщает агентство, во время своего недавнего выступления в Лондоне президент Грузии выразила уверенность в том, что грузинская церковь сможет выбрать прогрузинского или проевропейского патриарха, а не пророссийского.

До этого икона с изображениями лидера СССР Иосифа Сталина и святой Матроны Московской, которая была представлена для обозрения верующим в храме Святой Троицы в Тбилиси, была перенесена в охраняемое место для внесения изменений.

Ранее антироссийского священника отстранили от служения в Грузии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами