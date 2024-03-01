В Грузии президента обвинили в нападках на православие

Один из лидеров правящей партии «Грузинская мечта – демократическая Грузия» Мамука Мдинарадзе обвинил президента Грузии Саломе Зурабишвили в нападках на патриарха Илию II после заявления лидера страны о том, что причиной сложной ситуации с грузинской православной церковью стал патриарх. Об этом сообщает «Sputnik.Грузия».

«Факт налицо, госпожа (президент Зурабишвили — прим. ред.) опустилась до нападок на патриарха», — подчеркнул Мдинарадзе.

Как сообщает агентство, во время своего недавнего выступления в Лондоне президент Грузии выразила уверенность в том, что грузинская церковь сможет выбрать прогрузинского или проевропейского патриарха, а не пророссийского.

До этого икона с изображениями лидера СССР Иосифа Сталина и святой Матроны Московской, которая была представлена для обозрения верующим в храме Святой Троицы в Тбилиси, была перенесена в охраняемое место для внесения изменений.

Ранее антироссийского священника отстранили от служения в Грузии.