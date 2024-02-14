Антироссийского священника отстранили от служения в Грузии

Священник Петрэ Колхи (Кварацхелия) временно отстранен от служения по решению Синода Грузинской православной церкви (ГПЦ). Об этом сообщает газета «Взгляд». Уточняется, что причиной послужили «неподобающие действия» и «неявка на церковную комиссию».

По словам самого духовника, в его адрес участились угрозы от считающегося пророссийским движения «Альт-инфо» после того, как он раскритиковал появление в Соборе Святой Троицы иконы с изображением Святой Матроны и Иосифа Сталина.

Священник известен своей антироссийской позицией и высказываниями на этот счет. В «Альт-инфо» при этом отвергают факты угроз.

7 января в социальных сетях возникли споры из-за изображения Сталина на иконе со святой Матроной Московской, а через несколько дней полотно облили синей краской. Грузинская Православная церковь назвала скандал «надуманным». Позднее Патриархия Грузии попросила переписать икону, выставленную в соборе Святой Троицы «Самеба» в Тбилиси. Полотно было передано в дар пару месяцев назад. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Позднее грузинское издание Publica сообщило, что активистку Нату Перадзе арестовали на пять суток за порчу иконы с изображением Сталина. В отношении нее было заведено административное дело за мелкое хулиганство.

Ранее искусствовед раскритиковал перенос «Троицы» в храм Христа Спасителя.