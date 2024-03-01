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В ЕС осудили удар по месту раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа

Боррель осудил удар по гуманитарному конвою в секторе Газа

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Fatima Shbair/AP

Удар Израиля по гуманитарному конвою во время раздачи на территории сектора Газа там гуманитарной помощи является серьезным нарушением международного гуманитарного права. Об этом в социальных сетях заявил глава европейской внешнеполитического ведомства Жозеп Боррель.

«Меня ужасают новости об очередной кровавой бойне среди мирных жителей Газы <...> Эти смерти абсолютно неприемлемы», — пишет Боррель.

Минздрав Палестины утверждает, что израильские силы нанесли удар по ожидавшим распределения гуманитарной помощи людям в районе Ан-Наблуси. Жертвами удара стали более 100 человек.

В свою очередь, армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждает, что не наносила удара по гуманитарному конвою в Газе, который раздавал помощь мирным жителям сектора.

До этого Совет Безопасности ООН не принял заявление о стрельбе по мирным палестинцам во время раздачи гуманитарной помощи в секторе Газа из-за позиции США.

Ранее армия Израиля нанесла серию ударов по кварталу Рафаха на юге сектора Газа.

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