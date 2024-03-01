Стало известно, почему Шольц не передал Киеву ракеты Taurus

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву, прикрываясь техническими нюансами. Об этом заявил эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье издания Focus.

По словам специалиста, объяснить отказ передать Taurus Украине с технической точки зрения невозможно.

«Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — сказал Хоффманн.

До этого Шольц объяснил отказ передавать Украине дальнобойные высокоточные ракеты Taurus из-за риска ударов по Москве и необходимости посылать немецких солдат для обслуживания ракет.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

Ранее парламент Германии проголосовал против поставок ракет Taurus Украине.