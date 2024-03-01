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Стало известно, почему Шольц не передал Киеву ракеты Taurus

Аналитик Хоффманн: Шольц не передает Украине Taurus из-за отсутствия доверия

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Alf van Beem/Wikimedia Commons

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в вопросе поставок Украине немецких ракет Taurus скрывает свое недоверие к Киеву, прикрываясь техническими нюансами. Об этом заявил эксперт из Университета Осло Фабиан Хоффманн в статье издания Focus.

По словам специалиста, объяснить отказ передать Taurus Украине с технической точки зрения невозможно.

«Настоящая проблема заключается в отсутствии доверия федерального канцлера к Украине», — сказал Хоффманн.

До этого Шольц объяснил отказ передавать Украине дальнобойные высокоточные ракеты Taurus из-за риска ударов по Москве и необходимости посылать немецких солдат для обслуживания ракет.

22 февраля бундестаг не поддержал резолюцию о поставках Украине ракет Taurus, но одобрил инициативу о передаче «дополнительных дальнобойных систем и боеприпасов». Taurus подходит под это определение, но не упоминается в документе напрямую, в отличие от отклоненной резолюции.

Ранее парламент Германии проголосовал против поставок ракет Taurus Украине.

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