В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что президент России Владимир Путин лично следит за темой согласования помощи Украине в американском конгрессе, передает РИА Новости.

«Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет», — сказал Миллер на брифинге.

По его словам, за «событиями на Капитолийском холме» пристально наблюдают не только противники, но и союзники Вашингтона.

Конгресс США до сих пор не поддержал запрос Белого дома о выделении еще $60 млрд для Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение Путина. По его словам, Москве не известно, что именно таким образом американские службы пытались следить за российским лидером.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».