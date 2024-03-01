Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Госдепе считают, что Путин лично следит за конгрессом США

Представитель Госдепа: Путин следит за конгрессом США в вопросе помощи Украине

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил, что президент России Владимир Путин лично следит за темой согласования помощи Украине в американском конгрессе, передает РИА Новости.

«Я знаю, что наши противники пристально наблюдают за действиями конгресса, когда речь заходит об Украине. Самое важное, что президент Путин, я убежден, смотрит и ждет», — сказал Миллер на брифинге.

По его словам, за «событиями на Капитолийском холме» пристально наблюдают не только противники, но и союзники Вашингтона.

Конгресс США до сих пор не поддержал запрос Белого дома о выделении еще $60 млрд для Украины.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что американская фирма PlanetRisk пыталась отслеживать передвижение Путина. По его словам, Москве не известно, что именно таким образом американские службы пытались следить за российским лидером.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами