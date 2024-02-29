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Путин заявил о наличии у России оружия, способного поражать цели на Западе

Путин: у РФ есть оружие, которое способно поражать цели в западных странах

У России есть оружие, которое может поражать цели на территории стран Запада, и противники должны не забывать об этом. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

«У нас тоже есть оружие, <...> которое может поражать цели на их территории», — предупредил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что последствия для возможных интервентов в РФ будут намного трагичнее, нежели в прошлом.

«Все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации», — отметил Путин.

Послание Путина Федеральному собранию проходило в Гостином дворе. Трансляцию обращения также можно посмотреть на Международной форуме-выставке «Россия» и ряде российских кинотеатров.

Ранее Путин прокомментировал заявления о планах России разместить ядерное оружие в космосе.

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