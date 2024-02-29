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Европарламент принял антироссийскую резолюцию

В ЕС приняли резолюцию о поддержке Украины и ужесточению санкций против РФ

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Jean-Francois Badias/AP

Европейский парламент принял резолюцию о поддержке Украины и призвал ввести дальнейшие санкции против России. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Европарламента.

«ЕС должен поддержать Украину всем необходимым для того, чтобы Киев выиграл свою войну против России, заявляют депутаты Европарламента в резолюции», - говорится в релизе.

Отмечается, что в принятом в четверг документе депутаты Европарламента заявили, что по-прежнему существуют «огромные различия» в уровне военной поддержки, оказываемой странами-членами ЕС Украине, и призвали к необходимым инвестициям в европейскую оборонную промышленность.

Кроме того, резолюция подчеркивает настоятельную необходимость создания «прочного правового режима», позволяющего конфисковывать российские государственные активы, замороженные ЕС.

В Европарламенте также добавили, что расширение политики санкций против России и Белоруссии подразумевает запрет на импорт российского урана и металлургической продукции в ЕС, прекращение ядерного сотрудничества с Россией и введение полного эмбарго на импорт ЕС российской сельскохозяйственной и рыбной продукции.

До этого министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз не располагает правовой базой для конфискации всех замороженных в странах Европы российских активов.

Ранее Новая Зеландия ввела новые санкции против России.

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