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Новая Зеландия объявила о новом пакете антироссийских санкций

Министр Питерс объявил объявил о новых антироссийских санкциях Новой Зеландии

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Depositphotos

Новозеландский министр иностранных дел Уинстон Питерс объявил о введении нового пакета санкций в отношении российских компаний и граждан. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.

Согласно документу, новые ограничения затронут цены на российскую нефть и экспорт некоторых товаров в Россию и Белоруссию через посредников, а также будут включать финансовые и экономические ограничения в отношении российских граждан и компаний.

Новая Зеландия ввела санкции против 45 российских граждан и 16 организаций, которые участвуют в обходе существующих ограничений, включая приобретение технологий для российской оборонной промышленности», — подчеркнул Питерс, отметив также, что под запретом окажутся лица, связанные, по мнению новозеландского правительства, с «покупками оружия у Северной Кореи».

28 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя 13-й пакет санкций ЕС, заявила, что новые рестрикции не окажут никакого влияния на ход специальной военной операции (СВО).

23 февраля Совет Евросоюза утвердил 13-й пакет антироссийских санкций. В него вошли 194 физических и юридических лица. Санкции, в частности, направлены на ограничение доступа РФ к компонентам для беспилотников. Кроме того, под ограничения подпали компании из Китая, Сербии, Индии, Шри-Ланки, Таиланда, Казахстана и Турции. ЕС включил в новый пакет санкций 27 организаций за якобы поддержку военно-промышленного комплекса России.

Ранее в Союзном государстве оценили последствия санкций на АПК.

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