В Кремле назвали опасными заявления Макрона об отправке войск на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал опасными заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке европейских войск и войск НАТО на Украину.

«Что касается заявления Макрона, это новый элемент — и это гораздо опаснее», — сказал представитель Кремля в эфире Первого канала.

Песков отметил, что страны Запада бывают достаточно предсказуемы, но в то же время они начинают обсуждать темы, которые могут нанести непоправимый ущерб безопасности и стабильности на континенте и привести к неразрешимым последствиям.

На этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж примет все возможные меры, чтобы Россия не одержала победу в украинском конфликте. По его словам, вопрос отправки войск Евросоюза на Украину обсуждался лидерами западных стран, но консенсус еще не достигнут. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь также не исключил возможность отправки военных на Украину.

Однако вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин, как и страны НАТО в целом, не будет отправлять своих военнослужащих на Украину.

Ранее в Совфеде рассказали, что означает отправка войск НАТО на Украину.