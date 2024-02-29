Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

На Украине заявили о подготовке Россией «Майдана-3»

Спикер ГУР Юсов: РФ вербует влиятельных украинцев для организации «Майдана-3»

close
100%
IMAGO/Kyrylo Chubotin/Global Look Press

Россия скупает украинские Telegram-каналы и подкупает десятки влиятельных украинцев для организации «Майдана-3». Об этом заявил спикер Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов, сообщает «Страна.ua».

По данным спикера, сотрудникам спецслужб списки завербованных граждан неизвестны.

«Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране», – сказал Юсов.

Он отметил, что антиукраинской деятельностью занимаются десятки людей. В их задачу входит скупка тысяч страниц и аккаунтов, подчеркнул Юсов.

На днях Комитет по вопросам разведки при президенте Украины выпустил заявление, в котором обвинил Россию в подготовке к дестабилизации обстановки в стране в марте-мае 2024 года.

После этого в Кремле отреагировали на заявление спецслужб Украины, отметив, что Киев регулярно выдвигает подобные обвинения.

Ранее Зеленский назвал сроки «Майдана-3».

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами