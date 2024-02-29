На Украине заявили о подготовке Россией «Майдана-3»

Россия скупает украинские Telegram-каналы и подкупает десятки влиятельных украинцев для организации «Майдана-3». Об этом заявил спикер Главного управления разведки (ГУР) украинского минобороны Андрей Юсов, сообщает «Страна.ua».

По данным спикера, сотрудникам спецслужб списки завербованных граждан неизвестны.

«Я сейчас не могу называть конкретные фамилии. Есть списки людей, по которым враг работает, и есть задача привлекать их для распространения своей риторики и влияния на общественно-политическую ситуацию в стране», – сказал Юсов.

Он отметил, что антиукраинской деятельностью занимаются десятки людей. В их задачу входит скупка тысяч страниц и аккаунтов, подчеркнул Юсов.

На днях Комитет по вопросам разведки при президенте Украины выпустил заявление, в котором обвинил Россию в подготовке к дестабилизации обстановки в стране в марте-мае 2024 года.

После этого в Кремле отреагировали на заявление спецслужб Украины, отметив, что Киев регулярно выдвигает подобные обвинения.

Ранее Зеленский назвал сроки «Майдана-3».