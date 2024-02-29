Председатель Совета Федерации оценила послание президента Путина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию можно назвать масштабным, монументальным и программным. Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия-24».

По мнению спикера Совфеда, нет ни одной важной темы, которая осталась бы вне поля внимания главы государства.

«Это результат того, что он часто ездит по регионам, общается с людьми. Это результат его прямых линий», — сказала Матвиенко, отметив, что выступление президента произвело на нее сильное впечатление.

29 февраля во время послания Федеральному собранию Путин, в частности, объявил о запуске новых национальных проектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь» и «Молодежь России», а также «Кадры».

Глава государства также анонсировал ипотеку со льготной ставкой 2% для участников спецоперации и повышение зарплат преподавателям и кураторам.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что депутаты предложения по реализации послания президента до 6 марта.

Ранее эксперт объяснил, почему послание Путина охватывает все сферы развития страны.